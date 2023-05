Bus ga fhaighinn 'son Aiseag a' Chorrain

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air seirbheis bhus a chur air dòigh airson luchd-siubhail a thoirt gu aiseagan sealadach a tha a' ruith an àite Aiseag a' Chorrain.

'S iad Busaichean Seile a ruitheas an t-seirbheis - a thòisicheas Dimàirt - eadar Sròn an t-Sithein, Àird Ghobhar agus Camas nan Gall.

Tha duilgheadasan air a bhith ann leis an aiseag tarsaing air Caolas a' Chorrain anns na mìosan mu dheireadh, leis an MV Corran as àbhaist a bhith air an t-slighe a-mach à seirbheis bhon Fhaoilleach, agus am bàta a bha air an t-slighe na h-àite, an MV Maid of Glencoul, air briseadh aig àm na Càisge.

Chan eil ri fhaighinn bhon uairsin ach seirbheisean do luchd-coise a-mhàin, agus thathas an dòchas gum bi na busaichean nan cuideachadh do dhaoine a bheireadh an càraichean leotha mar as trice.