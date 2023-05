Chaidh bhòtadh an aghaidh rùn bhon a' phàrtaidh Thòraidheach 'son stad a chur air HPMAs

Bha am BPA airson na h-Eileanan an Iar, Alasdair Allan am-measg bhall a bhòt an aghaidh gluasaid an riaghaltais a bha a' cur taic ri HMPAs a stèidheachadh.

"Chan eil daoine anns na coimhearsnachdan sa roinn agamsa ag aontachadh le na molaidhean a tha seo - mar a tha iad a' seasamh an dràsta.

"An droch bhuaidh a dh'fhaodadh HPMAs a thoirt air na sgìrean - tha sin a' cur iomagain air daoine air feadh nan eilean.

" Tha mi faireachdainn nas misneachaile gun èisd am Prìomh Mhinistear agus minsitearan eile ri na coimhearsnachdan agus nach tèid HPMAs a stèidheachadh ma tha daoine gu h-ionadail nan aghaidh", thuirt e.

Seo a' chiad turas ann a 16 bliadhna a tha Alasdair Allan air bhòtadh an aghaidh an riaghaltais aige fhèin air cuspair sam bith.

Gheall am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, roimhe nach tèid sgìrean fìor-ghlèidhte, neo HPMAan, a sparradh air coimhearasnachd sam bith nach eil gan iarraidh.

Chuireadh na planaichean bacadh air iasgach ann an co-dhiù 10% de dh'uisgeachan na h-Alba.

Bha am poileasaidh na phàirt dhen aonta eadar an SNP agus na h-Uainich a thug mòr-chuid dhan riaghaltas, ach tha dùil gum faodadh cuid de bhuill nàiseantach bhòtadh na aghaidh Diciadain.