Ìmpidh air comhairlean a thaobh sgeamaichean uaine

Tha ìmpidh ga cur air ùghdarrasan ionadail na h-Alba barrachd sgeamaichean uaine a chur air dòigh.

Thuirt an STUC gu bheil cothroman mòra an cois sgeamaichean mar seo a thaobh bochdainn connaidh is cunntasan cumhachd san fharsaineachd a ghearradh, cho math ri airgead a thogail is a chaomhnadh gu h-ionadail.

Dh'fhoillsich a' bhuidheann liostaichean a tha a' sealltainn cia mheud pròiseact a tha gach ùghdarras air stèidheachadh gu ruige seo is dè na 's urrainn dhaibh cruthachadh de chumhachd.

'S iad Comhairle Shruighlea a tha aig mullach liosta nan sgeamaichean le 2420 is Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a tha air thoiseach a thaobh na tha comasach dhaibh cruthachadh gach bliadhna (226MW).

Tha Comhairle na Gàidhealtachd san dàrna àite air an liosta sin (110MW), Earra-Ghàidheal is Bòd sa cheathramh àite (51MW), is na h-Eileanan an Iar san t-seachdamh àite (41MW).

A thaobh na th' aca de sgeamaichean, tha Comhairle na Gàidhealtachd san t-seachdamh àite (1320), Comhairle nan Eilean Siar san naoidheamh àite (1200), is Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid san cheathramh àite deug (860).

"Bha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain is Comhairle Shruighlea air thoiseach ann an 2022 le sgeamaichean a' toirt a-steach pumpaichean teis, cumhachd na grèine, is cumhachd na gaoithe air tìr", thuirt Rùnaire an STUC, Roz Foyer.

"Chuidich na sgeamaichean seo gus dèiligeadh le bochdainn connaidh aig an dearbh àm 's a ghlèidh iad iad airgead ann an coimhearsnachdan ionadail.

"Tha daoine ann an Alba a' faicinn nan cunntasan cumhachd aca a' sìor a dhol am meud fhad 's a tha companaidhean prìbhideach a' dèanamh nam builleanan bho na goireasan nàdarra againn. Tha e deatamach gun tèid barrachd cumhachd poblaich a chruthachadh.

"Tha an sgrùdadh againn a' sealltainn cò na comhairlean a tha a' soirbheachadh. Bu chòir dhan a h-uile comhairliche san rìoghachd oidhirp mhòr a dhèanamh gus toirt air ùghdarrasan tuilleadh phròiseactan poblach a chur air adhart", thuirt i.