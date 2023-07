Seudan a' Chrùin Albannaich gan toirt don Rìgh Teàrlach III

An làthair cuideachd bidh claidheamh stàite ùr air ainmeachadh an dèidh na Banrigh Ealasaid nach maireann.

Chaidh an t-seirbheis a chumail mu dheireadh ann an 1953, a chomharrachadh a' chrùnaidh aice.

Thèid Seudan a' Chrùin a thoirt à Caisteal Dhùn Èideann, sìos a' Mhìle Rìoghail gu ruige na Cathair-Eaglaise air thoiseach air an t-seirbheis, le mu 100 duine à diofar roinnean de bheatha na h-Alba nan cuideachd.

Bidh cuideachd còrr air 700 ball den Chabhlach Rìoghail, Arm Bhreatainn agus Feachd Rìoghail an Adhair a' gabhail pàirt sa chaismeachd.

Fàgaidh an Rìgh agus a' Bhanrigh Camilla Lùchairt Taigh an Ròid - an dachaigh oifigeil aca an Alba - ann an càr aig 2:05f a dhèanamh air a' Chathair-Eaglais fa leth bhon phrìomh chaismeachd fhèin.

Tha dùil gum bi Diùc agus Bàn-Diuc Bhaile Bhòid an làthair cuideachd.

Seinnidh triùir phìobairean bho sheann sgoil an Rìgh, Gordonstoun, a' phìob faisg air deireadh na caismeachd.

Chaidh an Lia Fàil a thilleadh a dh'Alba à Westminster airson na seirbheis cuideachd.