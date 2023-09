Poileasaidhean Uaine

Thuirt am Prìomhaire, Rishi Sunak, nach eil e a’ lagachadh oidhirpean dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde. Thuirt e gun robh fios aige nach biodh a h-uile duine toilichte leis a‘ cho-dhùnadh aige dàil a chur air cuid de na targaidean ach gun robh e misneachail gur e seo an t-slighe cheart. Thuirt e gun robh e fhathast ag amas air an Rìoghachd Aonaichte a bhith Net Zero ro 2050.

Ionnsaigh Fheiseil

Tha poilis a‘ sireadh fiosrachaidh an dèidh do bhoireannach ann am Beinn nam Fadhla a ràdh gun deach droch ionnsaigh fheiseil a thoirt oirre dà thuras taobh a-staigh cola-deug. Thachair na h-ionnsaighean a rèir choltais ann an Creag Ghoiridh na bu thràithe air a’ mhìos, agus tha iad a‘ tuigsinn gur e an aon fhireannach a bh‘ ann. Bha e geal, mu 5‘8“ de dh’àirde, le falt caran glas agus geal, agus bha blas Sasannach air a chainnt. Thuirt oifigearan gun robh dragh mòr orra mun chùis, agus gun robh poilis anns an sgìre.

Tairgse Pàighidh

Tha am BBC ann an Alba a‘ tuigsinn gun deach £80m a bharrachd fhaighinn airson tairgse pàighidh ùir a dh’fhaodadh stailcean sna sgoiltean a sheachnadh. Tha ceannardan comhairle a‘ coinneachadh a dheasbad na tairgse ùire a thèid an uairsin gu na h-aonaidhean. Tha Unison, Unite agus GMB a‘ bagairt a dhol air stailc trì là Dimàirt seo tighinn ann an 26 sgìrean comhairle.

Na Cùirtean

Thuirt Àrd-Bhritheamh na h-Alba, am Morair Chàrlabhaigh, nach eil siostam a’ cheartais math gu leòr ann a bhith a’ dèiligeadh ri daoine a chaidh èigneachadh agus ri chloinn. Thuirt e gu bheil an t-àm ann a-rithist coimhead ri mar a thathas a’ toirt orra a dhol dhan chùirt airson fianais a thoirt seachad. Rinn e a-mach cuideachd gur dòcha nach bu chòir do chloinn a bhith air an ceasnachadh le luchd-lagha dìon. Tha cuid ann an siostam a’ cheartais gu mòr an aghaidh a’ mholaidh sin. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun robh iad a’ beachdachadh air atharrachaidhean anns an lagh a bhiodh a’ ciallachadh gum biodh barrachd fianais air a clàradh.

Taigh Iain Ghròta

Agus tha Peadar Langford, a tha 90, an dòchas crìoch a chur air turas baidhseagail eadar Land’s End agus Taigh Iain Ghròta an-diugh. Ma nì e sin ‘s e an duine as sine a th’ air an turas a dhèanamh air dà chuibhle. Tha a h-uile coltas ann gun ruig e, airson tha e gu math eòlach air an t-slighe. Seo an ceathramh turas aige air a dhèanamh. Rinn an seann mhinistear à Suffolk an turas nuair a bha e 75, nuair a bha e 80, agus nuair a bha e 85. Tha Peadar a’ cruinneachadh airgid do charthannasan do dhaoine a tha gun dachaigh.