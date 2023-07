MacNìll air a chasg rè ùine bhon SNP

Chaidh ball pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas MacNìll, a chasg bhon an SNP an dèidh dha diùltadh a dhol air ais ann am buidhneann a' phàrtaidh aig Westminster.

Thuirt Mgr MacNìll na bu thràithe air an t-seachdainnsa nach robh e ag iarraidh air ais dhan bhuidhinn gu co-dhiù an Dàmhair.

Bha sin an dèidh dha a bhith air a chasg bhon bhuidheann fad seachdain an dèidh argamaid le àrd-chuip a' phàrtaidh, Brendan O'Hara, ann an Westminster.

Chuir Mgr MacNìll às leth a' phàrtaidh nach robh sgot aca air ciamar a gheibheadh iad neo-eisimeileachd.

Thuirt e nach iarradh e cuip an SNP a-rithist mura biodh e soilleir gu robh am pàrtaidh a' sireadh neo-eisimeileachd agus gu robh e an dòchas gum biodh atharrachadh ann air a sin an dèidh na co-labhairt san Damhair.

Bha e fhathast na bhall nàiseanta aig an àm sin.

Tha am BBC a-nis a' tuigse gun deach a chur a-mach às a' phàrtaidh rè ùine gu foirmeil.

Thuirt neach-labhairt bhon SNP: "Chomhairlich Rùnaire Nàiseanta an SNP dhan bhall-phàrlamaid, Aonghas MacNìll, Diciadain gu robh i dhen bheachd gu robh e a' briseadh còd a' phàrtaidh le a bhith a' co-dhùnadh gun tilleadh gu buidheann a' phàrtaidh ann an Westminster.

"An dèidh dha aithne a thoirt dhan a sin, cha do ghabh Mgr MacNìll an cothrom tilleadh gu buidheann phàrlamaideach an SNP.

"Le sin chaidh an gnothach, an-dè, a chur gu Comataidh Giùlain nam Ball aig an SNP airson gun tèid breithneachadh air."

Chuirear fios gu Aonghas MacNìll airson beachd.