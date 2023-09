Prògram banachdach flù na sgoile an ìmpis tòiseachadh

Tha NHS nan Eilean Siar a’ cur ìmpidh air pàrantan agus luchd-cùraim aig a bheil clann aois bun-sgoil an ainm a chur ri bileagan a tha a’ ceadachadh banachdach a’ flù a thoirt dhan cuid chloinne.

Tha na bileagan an-dràsta gan cuir dhachaigh ann am baganan chloinn-sgoile agus dh’iarr am bòrd-slàinte air pàrantan agus luchd-cùram na bileagan a thilleadh thuca co luath sa ghabhas.

Tha NHS nan Eilean Siar ag ràdh gun urrainn dhan flù a bhith cunnartach fiù ‘s ann an clann a tha fallain.

Tha a’ bhanachdach ga thabhann dhan a h-uile duine cloinne ann an Alba bho aois dà bhliadhna gu clann a tha air a’ bhliadhna mu dheireadh den sgoil.

'S urrainn do chloinn san àrd-sgoil cead a thoirt seachad iad fhèin - ged a thathas gam brosnachadh bruidhinn ri pàrant no neach-cùraim an toiseach.

‘S ann mar chungaidh san t-sròin a tha clann ga faighinn sa chumantas.

San àireamh bheag de chùisean far nach eil sin freagarrach thèid a toirt do chloinn tro shnàthad.