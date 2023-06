"Bidh sinn air ais" - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Seo a-nise a' chiad dhuais den t-seusan aig Ceann a' Ghiùthsaich às dèidh dhaibh a h-uile gin a bh' ann a bhuannachadh an-uiridh.

Tha coltas mar-thà gum bi e doirbh stad a chur orra a-rithist.

'S iad na Sgitheanaich a bhuannaich Cupa MhicThàmais nuair a thòisich an fharpais ann an 1898.

Cha robh iad sa chuairt dheireannaich ach dà thuras bhon uairsin - ann an 1921 is 1990 - is iad a' call san dà gheama.

Ged a tha iad a-nise air cuairt dheireannach eile a chall, tha Coinneach Barlow gu math misneachail mu na tha an dàn dhan sgioba.

"'S e an rud a bha mi an dòchas ro-làimh - às bith dè thachradh sa gheama - 's e gum faigheadh na balaich blasad de là mar seo is gum biodh iad 'son tilleadh a-rithist.

"'S e sgioba òg a tha seo is a' mhòr-chuid tràth anns na ficheadan is tha feadhainn eile fìor mhath a' tighinn troimhe cuideachd.

"Cha robh sinn faisg air dad mar seo roimhe is tha mi an dòchas gun toir e dhaibh misneachd is eòlas.

"Tha mise glè cinnteach gum bi sinn air ais gu math nas trice", thuirt e.

Bha na Sgitheanaich aig ìre fo 17 sa chuairt dheireannaich Disathairne cuideachd.

Chaill iadsan 4-3 an aghaidh a' Ghearasdain.