CnES a' gealltainn taic do Sgoil Ùige

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' gealltainn taic do Sgoil Ùige ann an Leòdhas às dèidh do luchd-sgrùdaidh laigsean a thogail ann an ìre an fhoghlaim.

Dh'innis an t-ùghdarras ionadail gu bheilear a' coimhead am measg eile air ceanglaichean leis a' choimhearsnachd a neartachadh gus ìre na Gàidhlig a thogail, is iad ag aideachadh nach eil bogadh ann mar a bha uaireigin anns na h-Eileanan.

Thadhail sgioba bho Fhoghlam Alba air sgoil is sgoil-àraich Ùige san Ògmhios is iad a-nise air na h-aithisgean aca, taobh a-muigh fhoillseachadh.

Thog an luchd-sgrùdaidh air sgoil a tha càirdeil agus far am faighear fàilte, is gu bheil a' chlann modhail, moiteil às an sgoil aca is an cothrom ionnsachadh tron Ghàidhlig, is gu bheil iad a' cur ris a' choimhearsnachd mun cuairt.

Chaidh moladh a dhèanamh air bogadh sa Ghàidhlig san sgoil-àraich.

Thuirt an luchd-sgrùdaidh ge-tà, gun robh poileasaidh airson foghlam làn-bhogaidh sa Ghàidhlig a dhìth san sgoil airson fileantachd na cloinne a leasachadh.

Tha a' chuid as motha de na sgoilearan gan oideachadh sa chànan.

Thuirt an luchd-sgrùdaidh cuideachd gum bu chòir an curraicealam san sgoil a leasachadh gus am bi adhartas na cloinne mar a tha iad a' gluasad tron sgoil follaiseach.

A thuilleadh air sin, dh'iarr iad cuideachd gun tèid an ìre a tha a' chlann a' ruighinn san fharsaingeachd àrdachadh le feum nas fheàrr a dhèanamh de mheasaidhean, am measg eile.

Uile gu lèir, chaidh foghlam, teagasg is measadh san sgoil a chlàradh mar "lag" .