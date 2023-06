Fàilte air aithisg mu leasachadh eaconomaidh na Gàidhlig

B' i Ceit Fhoirbeis a chuir a' bhuidheann air dòigh nuair a bha i na Rùnaire Ionmhais.

Thuirt ise gum bu chòir don Riaghaltas gabhail ris gach moladh anns an aithisg, agus gu sgiobalta.

"Bu chòir dhuinn taic a thoirt do dhaoine a tha a' bruidhinn Gàidhlig, an àite dìreach a' coimhead air a' Ghàidhlig mar chànan.

"Tha sin a' ciallachadh taic a thoirt do na coimhearsnachdan far a bheil a' Ghàidhlig fhathast ri chluinntinn.

"Tha na coimhearsnachdan sin feumach air barrachd thaighean. Tha iad feumach air barrachd bhun-structair.

"Agus tha mi a' smaointinn gu bheil molaidhean gu math inntinneach ann a thaobh taigheadais gu h-àraidh," thuirt i.

Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh, Niall Gray, gun do chuir an Riaghaltas fàilte air an aithisg, agus gun toireadh iad sùil gheur air na molaidhean na broinn.

Tha e soilleir, thuirt e, gu bheil cleachdadh agus taic don Ghàidhlig mar bhuannachd mhòir don eaconomaidh.

Tha Art MacCarmaig den bheachd gu bheil molaidhean na h-aithisg cuideachail ann a bhith a' gluasad an t-suidheachaidh air adhart.

"Feumaidh sinn a bhith misneachail," thuirt e.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil tòrr de na còmhraidhean a tha a' dol air adhart taobh a-staigh an Riaghaltais an-dràsta mu dheidhinn an t-seòrsa taice a tha iad a' dol a thoirt dhan Ghàidhlig agus Albais san àm ri teachd.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil na molaidhean a th' againne a' cur ris an deasbad a tha sin.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sinn air molaidhean a chur air adhart, mar eisimpleir, a tha 's dòcha a' cuideachadh an Riaghaltais a thaobh mar a tha iad a' mìneachadh dè tha iad a' ciallachadh le sgìrean Gàidhealtachd," thuirt e.

Tha an Riaghaltas ag obair an-dràsta air Bile ùr nan Cànanan Albannach, agus tha an aithisg seo a' cur ris an ìmpidh a th' orra an cothrom sin a chur gu feum.

Tha dùil gun tèid teacsa a' bhile sin fhoillseachadh as t-Fhoghar.