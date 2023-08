Tuath-gaoithe ga dhiùltadh air Ghàidhealtachd

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd an aghaidh phlanaichean tuath-gaoithe ùr a thogail air Oighreachd Leathainn Dùthaich air taobh sear na Gàidhealtachd.

Thuirt comhairlichean gu bheil iad a' tuigsinn cho cudromach 's a tha leasachaidhean cumhachd ath-nuadhachail - ach gum biodh fìor dhroch bhuaidh aig na planaichean air seallaidhean na sgìre.

Chuir a' chompanaidh Fred Olsen Renewables iarrtas a-steach gu Riaghaltas na h-Alba airson tuath-gaoithe a thogail faisg air Loch an Doirb, an iar-thuath air Baile nan Granndach.

Bhiodh 185 meatar de dh'àirde anns na 17 crainn san sgeama.

"Bidh sinn a' faicinn mòran iarrtasan airson tuathan-gaoithe air feadh na Gàidhealtachd a-niste," thuirt fear de chomhairlichean Inbhir Narann agus Chaladair, Paul Oldham.

"Gabhaidh sin tuigsinn - tha sinn a' feuchainn ri fhaighinn gu Net Zero mar as urrainn dhuinn.

"'S àbhaist dha na h-iarrtasan seo a bhith air an deagh shuidheachadh.

"An suidheachadh a th' againn an seo ge-tà, bhiodh an tuath-gaoithe glè fhaisg air an rathad, ma tha thu a' dràibheadh à Feàrnais sìos gu Drochaid Charra, bhiodh e gu math follaiseach dhut.

"Chìthte cuideachd bhon A939 e, an rathad sìos gu ruige Bhaile nan Granndach, agus e cuideachd ri fhaicinn bho Chaisteal Loch an Doirb faisg air làimh.

"Uile gu lèir, chan e deagh àite a tha seo," thuirt e.