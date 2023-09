Tha sgrùdadh a' leantainn airson fear-coiseachd a th' air a bhith a dhìth ann an Gleann Eite bhon t-seachdain seo chaidh.

Dh'fhàg Charlie Kelly, 56, a dhachaigh ann an Tulach Cultraidh Diciadain 's e a' dol a-mach cuairt ann an Gleann Èite.

Chuala a theaghlach bhuaithe mu dheireadh aig mu 20:00 Diardaoin.

Tha aire luchd-teasairginn gu sònraichte air sgìre far an deach baga-droma a lorg - 's e coltach ri baga a bha Mgr Kelly a' giùlan.

Tha buill de sgiobannan teasairginn beinne à Loch Abar, an t-Òban, às an Archar agus sgioba beinne an RAF air a bhith an sàs anns an sgrùdadh, còmhla ri helicoptear nam maor-cladaich.