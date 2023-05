Prìomh Rathad Leòdhais dùinte an dèidh tubaiste

Tha am prìomh rathad eadar Na Hearadh agus Leòdhas, an A859, dùinte gach slighe ann am Baile Ailein an dèidh tubaiste le aon charbad tràth sa mhadainn.

Fhuair na Poilis fios beagan ro 04:00m.

Chan eil fhios aig an ìre seo an deach duine a ghoirteachadh, ach tha na Poilis a' toirt rabhaidh gum faodadh gum bi greis ann fhathast mus fosgail an rathad a-rithist.

Chan eil slighean eile ann do charbadan agus thathas ag iarraidh air dràibhearan an sgìre a sheachnadh.