Rabhaidhean an sàs mu Stoirm Agnes

Chuir Buidheann Dìon na h-Àrainneachd, SEPA, ochd rabhaidhean an sàs airson tuiltean.

Tha iad seo ann an Siorrachd Obar Dheathain, Obar Dheathain, Earra-Ghàidheal is Bòd, Siorrachd Àir, Eilean Arrainn, meadhan na dùthcha, Dùn Phris is Gàll-Ghàidhealaibh, Sgìre Aonghais, Taobh Tatha is Taobh Siar Meadhan na h-Alba.

Thuirt Oifis na Sìde gu bheil dùil ris a' ghaoith is làidire mu iar-dheas na h-Alba.

Dh'fhaodadh sin milleadh adhbhrachadh air togalaichean, loidhnichean dealain agus dh'fhaodadh maill a bhith air seirbheisean còmhdhail.

Thuirt CalMac gum bu chòir do dhaoine sùil a chumail air an làraich-lìn aca airson an fhiosrachadh as ùire mu na seirbheisean aca.

Thug Network Rail rabhadh seachad gum faodadh maill a bhith air na seirbheisean acasan, is gur dòcha gun tèid cuid dhiubh atharrachadh neo gum bi cuid a' ruith aig astar nas slaodaiche.