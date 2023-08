Cion-cosnaidh

Bha àrdachadh ann an ìre cion-cosnaidh na h-Alba anns na trì mìosan dhan Ògmhios suas 0.9% gu 4% ach tha sin fhathast nas lugha na ìre na Rìoghachd Aonaichte air fad aig 4.2%. Agus tha figearan Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun deach pàigheadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte suas aig an ìre as motha ann am fichead bliadhna aig 7.8% sa chumantas.

Dòmhnall Trump

Tha Dòmhnall Trump a' fàgail air luchd-casaid gu bheil iad a' togail chasaidean fuadan na aghaidh. Tha stàit Georgia a-niste air casaidean foirmeil a chur air an t-seann cheann-suidhe agus air 18 duine eile gun do dh'fheuch iad ri taghadh a' chinn-suidhe ann an 2020 a ghoid le foill.

Poileas Eirinn a Tuath

Dh'iarr fear a bha air Bòrd Phoileas Eirinn a Tuath air an Àrd-Chonstabal, Simon Byrne, a dhreuchd a leigeil dheth an dèidh mar a chaidh fiosrachadh mu oifigearan-poilis agus luchd-obrach na seirbheis a leigeil ma sgaoil an t-seachdain seo chaidh. Thuirt Tom Kelly, a bha cuideachd na leas-chathraiche air a' phàrtaidh nàiseanta an SDLP, gur e mearachd leibideach a bh' ann ainmean oifigearan agus fiosrachadh eile mun deidhinn a' leigeil ma sgaoil.

An Ómaigh

Tha seirbheis phrìobaiteach an-diugh a' comharrachadh 25 bliadhna bho bha boma na h-Ómaigh ann an Èirinn a Tuath. Chaill 39 duine am beatha ann an ionnsaigh an Real IRA.

Bàs dithis dheugairean

Tha poilis den bheachd gur e drugaichean a tha air cùl bàs dithis dheugairean, 18 bliadhna, a bha le chèile aig an aon tachartas ann an Glaschu air an deireadh-sheachdain. Dh'fhàs iad tinn an dèidh a bhith aig club SWG3 anns a' bhaile. Cha deach an ainmeachadh fhathast.

Dàil

Tha dàil ann an dà phròiseact bun-structair mòr anns an Eilean Sgitheanach. Bidh maill trì mìosan air a' char as giorra air an togalach-uidhe aig Cidhe Ùige. Feumaidh Comhairle na Gàidhealtachd sin a chur a-mach gu cùmhnant a-rithist oir gu bheil na tairgsean a fhuair iad os cionn am buidseat 'son na h-obrach. Agus bidh deireadh na h-ath-bhliadhna ann mus tèid crìoch air seach-rathad ùr air iomall Phort Rìgh, bliadhna air dheireadh air na bha dùil.