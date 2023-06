Stephen Lawrence

Chaidh fear a bha fo amharas mu mhurt an deugaire dhuibh Stephen Lawrence bho chionn 30 bliadhna ainmeachadh gu poblach airson a’ chiad uair an dèidh rannsachaidh a rinn am BBC. B’ esan Matthew White, a chaochail bho chionn dà bhliadhna aig 50 bliadhna de dh’aois. Fhuair rannsachadh a’ BhBC gun d’ fhuair Poileas a’ Mhetropolitan fianais bho chuideigin a dh’innis dhaibh gun robh Matthew White an làthair aig àm na h-ionnsaigh ann an 1993, anns an deach Stephen Lawrence a mharbhadh. Thuirt Scotland Yard gun deach White a chur an grèim dà thuras, ach gun do dh’innis luchd-casaid dhaibh nach gabhadh a dhìteadh.