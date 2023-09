Stailc Sgoiltean

Bidh ceudan sgoiltean agus na h-uimhir de sgoiltean-àraich an Alba dùinte airson an ath thrì là le stailc am measg luchd-taice. Tha a' bhuidheann aonaidh Unison ag iarraidh pàigheadh agus chùmhnantan obrach nas fheàrr, agus iad air an tairgse mu dheireadh a dhiùltadh.

Inbhir Àir

Tha dithis dheugairean fo chasaid co-cheangailte ri teine aig seann Taigh-òsta an Stèisein ann an Inbhir Àir. Thuirt na Poilis gu bheil na gillean, a tha 17 agus 13 bliadhna de dh'aois, fo amharas gun do chuir iad teine ris an togalach feasgar an-dè. Tha luchd-smàlaidh fhathast an làthair agus tha maill air seirbheisean rèile san sgìre.

Aois

Thàinig lùghdachadh beag air an aois dham faod duine a bhith an dùil a bhith beò an Alba an dà chuid do bhoireannaich agus do dh'fhir. Tha na figearan, o Chlàran Nàiseanta na h-Alba, a' cur ùine beatha sa chumantas do dh'fhir aig 76.5 bliadhna - trì seachdainnean nas lugha na figear na bliadhna an-uiridh. 'S e beagan a bharrachd air 80.5 bliadhna figear nam ban, agus tha sin còrr is còig seachdainnean gu leth nas giorra.

Làithean Tinn

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil àireamh an luchd-obrach san Rìoghachd Aonaichte a tha a' gabhail ùine far an obair 's iad tinn aig an ìre as àirde ann an deich bliadhna. Tha an t-Institut Cùmhnanta airson Leasachaidh Phroifeiseanta ag ràdh gur e uallach is cosgaisean bith-beò as coireach gu ìre. Agus thuirt còrr is 300 de na companaidhean agus na buidhnean ris an do bhruidhinn iad gu bheil Covid fhathast a' cur gu mòr ris an àireimh a bhios dheth tinn.

Na Lib Deamaich

Bheir ceannard nan Libearalach Deamocratach, Sir Ed Davey, an co-labhairt gu ceann ann am Bournemouth an-diugh le bhith a' fàgail air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach do rinn iad na gheall iad do sheirbheis na slàinte. Canaidh Sir Ed gun cuir na Lib Deamaich leasachadh slàinte aig cridhe phlanaichean eaconomach.

Ospadail a' Chaisteil Nuaidh

Thàinig e am follais gur e mearachd coimpiutair as coireach nach do chuir ospadail sa Chaisteal Nuadh litrichean bho àrd-dhotairean a-mach gu còrr is 24,000 euslainteach, agus dha na dotairean GP aca. Tha Coimisean Inbhe a' Chùraim Shlàinte ag iarraidh dearbhadh nach deach maill air leigheas an dèidh na thachair. Thuirt Urras Ospadal a' Chaisteil Nuaidh gu bheil iad fìor dhuilich mu na thachair.

Bun-sgoil a' Phluic

Tha pàirt de Bhun-sgoil a' Phluic dùinte fhad 's a tha rannsachadh ann air structar togalaich sa bheil an seòmar-bìdhe agus an talla spòrs. Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil gnothach aige ris a' choncrait chonnspaideach RAAC. Tha prìomh thogalach na sgoile agus an sgoil-àraich fosgailte.