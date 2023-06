Tha tè de na làraich as ainmeile ann an Leòdhas - An Taigh Dubh ann an Arnoil - a' fàs nas trainge a-rithist.

Le àrdachadh anns an àireamh de shoithichean-turais a tha a' tadhal air an eilean, tha dùil ri seusan tùrasachd nas làidire am-bliadhna, le cothrom ann gun teid barrachd luchd obrach fhastadh.

“Nuair a bha Covid ann, chaidh an àireamh luchd tadhail sìos ach air an dà mhìos seo tha e air a dhol suas 23%, an coimeas ris an-uiridh,” thuirt manaidsear an taigh-duibh, Marlene NicLeòid.

“Ma chumas sinn oirnn a’ dèanamh àrdachadh mar sin tha iad a’ bruidhinn air a bhith fastadh duine eile agus a’ dèanamh barrachd rudan aig An Taigh Dubh.

Tha ceathrar ag obair aig An Taigh Dubh an-dràsta.

Chan eil uidhear de bhusaichean luchd-turais a’ tighinn dhan Taigh Dubh, ach tha deagh bhuaidh air a bhith aig na soithichean-turais air na h-àireamhan.

“An t-seachdain-sa chaidh bha an Cunard Queen Victoria againn a-staigh agus thug sinn a-steach an aon airgead ann an aon là sa bheireadh sinn a-steach ann an seachdain.

“Tha sinn an dòchas gum bi barrachd a’ tighinn, tha sinn air mothachadh mar thà gu bheil teaghlaichean a’ tighinn air ais dhan eilean agus tha mi a’ sùileachadh gum bi bliadhna math againn.”