Cuibhreachadh call chumhachd ga chur suas gu £2,000

Dh'innis a' bhuidheann Ofgem gum bi e nas fhasa do dhaoine agus do ghnothachasan a chailleas cumhachd ann an stoirmean, airgead-dìolaidh fhaighinn.

Tha seo an dèidh ath-sgrùdaidh air buaidh Stoirm Arwen, a dh'fhàg na mìltean às aonais dealain airson grunn làithean.

Dh'fhaodadh càintean luach nam milleanan notaichean a dhol air companaidhean nach cùm ris na riaghailtean.

Dh'adhbharaich Stoirm Arwen, san t-Samhain 2021, milleadh mòr, le timcheall air millean dachaigh is gnothachas air feadh na Rìoghachd Aonaichte a' call an dealain.

Ràinig a' ghaoth còrr is 100 mìle san uair, le craobhan a' tuiteam air loidhnichean 's a' fàgail dhaoine às aonais dealain no teas airson grunn làithean.

Tha Ofgem a-niste air innse gun tèid an cuibhreachadh a bh' air airgead-dìolaidh a chur suas bho £700 gu £2,000.

Bidh iad cuideachd a' gearradh na h-ùine a dh'fheumas daoine feitheamh airson airgid-dhìolaidh.

Thuirt Ofgem gun robh e tàmailteach gun robh na mìltean dhachannan cho fada gun chumhachd no teas, 's gun dèan na riaghailtean ùra cinnteach gum bi companaidhean cumhachd ag ullachadh mu choinneimh droch aimsire.