Ann an Championship na h-Alba feuchaidh Caley Thistle Inbhir Nis ris an iomairt aca ann an Cupa na Lìog a chur air an cùlaibh nuair a chluicheas iad a' chiad gheam aca san lìog an aghaidh Queen's Park.

Cha do bhuannaich sgioba Billy Dodds ach aon gheam aig ìre na buidhne de Chupa na Lìog an aghaidh Bonnyrigg Rose, is iad a' call ri Dun Bhreatainn, An t-Àrd Ruighe agus Dun Dè.

An àite sin, bidh iad airson cuimhneachadh air mar a chluich aig deireadh na seusan a chaidh, nuair a thàinig iad faisg air playoffs na Prìomh Lìog a ruighinn as deidh bhith cho fada air ais agus nuair a ràinig iad cuairt dheireannach Cupa na h-Alba.

A bruidhinn air a' fàgail air an cùlaibh, bidh Partick Thistle airson dichuimhneachadh mar a chrìochnaich an t-seusan mu dheireadh dhaibhsean.

Bha Thistle 4-1 air thoiseach le 20 mionaid air fhàgail san dàrna geam de chuairt dheireannach playoff na Prìomh Lìog an aghaidh Ross County.

Gu h-iogantach thill Ross County ge-tà 'son tighinn am bàrr air breaban-peanais.

Tha sin a' fàgail Thistle air ais aig toiseach na slighe a dh'ionnsaigh na lìog is àirde, is thèid iad an aghaidh Raith Rovers sa chiad gheam aca.

Anns na geamaichean eile Disathairne cluichidh Dun Phàrlain an aghaidh na h-Àrd Ruighe agus thèid Morton an aghaidh Inbhir Àir.

Gheibh cùisean gu dol oidhche Haoine ge-tà le Obar Bhrothaig a' cur fàilte air Dundee United.