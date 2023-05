Càineadh air ministear Uaineach 'son bàt-aiseig prìobhaideach a chleachdadh a dh'Eilean Rùim

Ach thuirt Steve Robasdan bho Urras Coimhearsnachd Eilein Rùim nach robh anns a' chùis ach "ùpraid mu rud suarach" - ged a dhearbh e nach robh seirbheis ChalMac a' freagairt air feumalachdan an eilein.

"Tha Lorna Slater a' tighinn a-nall gu coinneimh gu math cudromach feuch cùisean a ghluasad air adhart dhan choimhearsnachd," thuirt e.

"'S e briseadh-dùil a th' ann dhuinne gur e seo an sgeulachd, nuair a tha fastadh bhàtaichean prìobhaideach na phàirt àbhaisteach den bheatha againn.

"Feumaidh sinn am fastadh airson an t-eilean a dhèanamh seasmhach.

"Faodaidh i an aiseag a ghabhail ma tha i airson coinneamh a bhith aice air bòrd 's cothrom a ghabhail air an ùine ghlè bheag a bhiodh aice ann an Rùm."

Bidh CalMac a' ruith aon seirbheis ann 's air ais eadar Rùm agus Malaig trì là san t-seachdain agus air deiridhean-seachdaine as t-samhradh, le ticeadan a' cosg £9.40 an duine.

Air clàr-ama Dhihaoine, fàgaidh an MV Loch Nibheis Malaig aig 12:45f, a' ruighinn Rùim aig 2:10f, 's a' fàgail trì uairean agus deich mionaidean aig daoine san eilean mus fhàg am bàta air ais a Mhalaig aig 5:20f.

Faodar barrachd ùine a chur seachad san eilean Diluain, Diciadain agus Disathairne, nuair a tha cothrom ann seachd uairean agus còig mionaidean fichead a chur seachad san eilean.

Thuirt labhraiche às leth Riaghaltas na h-Alba: "Tha am ministear a' siubhal a Rùm tràth an-diugh sa mhadainn a choinneachadh ri eileanaich a bhruidhinn mu na prìomh rudan a tha a' cur dragh orra, na tha an dàn do Chaisteal Cheann Loch nam measg.

"Tha ochdnar - eileanaich, luchd-obrach agus am ministear nam measg - a' siubhal air a' bhàta chun na coinneimh ann an Rùm.

"A thaobh chosgaisean siubhail mhinistearan, tha sin air a dhearbhadh a rèir phoileasaidhean siubhail agus teachd-beò Riaghaltas na h-Alba, airson dèanamh cinnteach gum faigh luchd-pàighidh chìsean na h-Alba luach an cuid airgid, agus thèid seo fhoillseachadh san dòigh àbhaistich."