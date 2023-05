Dhèanadh sgìrean HPMA sgrios air croitearachd - an SCF

Tha na molaidhean air an ceòl a chur air feadh na fìdhle ge-tà, le coimhearsnachdan is iasgairean ag ràdh gun dèanadh iad milleadh uabhasach, is na pàrtaidhean dùbhlanach aig Holyrood air iarraidh air an Riaghaltas an tarraing.

Thuirt cathraiche Chaidreachas Croitearachd na h-Alba, Dòmhnall MacFhionghain, gu bheil ceangal dìreach eadar croitearachd is obair na mara is gu bheil mòran chroitearan ri iasgach is gnothaichean eile ceangailte ris a' mhuir.

Dh'innis Mgr MacFhionghain gur e ceangal a tha seo a tha a' dol air ais ginealaichean is gum biodh buaidh mhillteach air croitearachd is coimhearsnachdan na croitearachd nam biodh cothroman cosnaidh ann an iasgach air an call.

Thuirt e nach eil na molaidhean a' toirt feairt air buaidh sgìrean HPMA air croitearachd, is cho cudromach 's a tha croitearachd a thaobh sluagh a chumail ann an sgìrean dùthchail, a thaobh cànain is dualchais, is biadh a chruthachadh gu h-ionadail.