Srann mu Phàrlamaid na h-Alba

Tha dùil agam, ge-tà, gun dearbh am Prìomh Mhinistear gun tèid Bile ùr nan Cànanan Albanach a chur fa chomhair na Pàrlamaid am-bliadhna – is e an tuigse agam gun tachair seo anns an t-Samhain.

Chaidh beachdan a thrusadh ron t-samhradh air na bu chòir a bhith ann agus gu sònraichte air dà cheist – am bu chòir còir laghail a bhith aig teaghlaichean air foghlam Gàidhlig agus am bu chòir aithne a thoirt do sgìrean sònraichte mar Gàidhealtachd oifigeil, mar a tha a' tachairt ann am Poblachd na h-Èireann.

Is e an tuigse agam nach deach co-dhùnadh a dhèanamh air freagairt an Riaghaltais do na ceistean connspaideach seo.

Ach, dhomhsa dheth, chuireadh e iongnadh orm – gu h-àraid air ceist na Gàidhealtachd – nan dèanadh am ministear roghainn eadar dà bheachd far nach eil aonta – mar a dhearbh an co-chomhairleachadh – eadar na Gàidheil fhèin.

Dh’fhaodadh cuideachd gum bi Jenny Gilruth nas trainge am-bliadhna mar Rùnaire an Fhoghlaim na bhios i mar Mhinistear na Gàidhlig.

Sin blas de na th' air fàire – gu leòr ri cagnadh, ge milis no searbh e.