"Cobhair a dhìth" air caoraich Hiort

Bhàsaich cha mhòr 1,000 caora ann an Hiort air a' bhliadhna a chaidh seachad, sin cha mhòr an dàrna leth dhiubh.

'S e an t-acras a thug bàs dhaibh, agus a-niste tha lìghichean-sprèidh ann an Uibhist ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba Achd na Slàinte 's Maith Bheathaichean a chur an sàs 'son na caoraich a dhìon.

Tha na caoraich a' tighinn beò gun taic bho Mhac-an-duine ann an eileanan Hiort, an dèidh dhan t-sluagh falbh ann an 1930.

Thuirt na lìghichean-sprèidh nach robh ionaltradh gu leòr anns na h-eileanan airson na th' ann de chaoraich.