Ospadal an Rathaig Mhòir fo uallach mòr

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd Dimàirt gu bheil Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis air leth trang.

Tha seo a chionn's gu bheil iad a' dèiligeadh ri euslaintich a tha feumach air cùram sa bhad ris nach robh dùil.

Thuirt an t-ùghdarras slàinte gun robh iad a' dèanamh an dìchill àite fhaighinn dhaibh.

Thuirt iad gu feum iad euslaintich a tha ann an staid nas seasmhaiche a ghluasad gu uàrdan neo ospadalan eile.

Tha an suidheachadh a' fàgail gu feum daoine ann an Ionad Tubaiste is Èiginn an ospadail a bhith a' feitheamh nas fhaide nan àbhaist.

Tha iad ag iarraidh air a' phoball fios a chur air NHS 24 air 111 mura h-eil am beatha ann an cunnart ach gu feum iad cùram neo comhairle.

Bheir NHS 24 stiùireadh dhaibh air far am faigh iad an cùram as motha a fhreagras orra.