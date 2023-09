Ceann a' Ghiùthsaich ag amas air barrachd dhuaisean

Thuirt Iain Borthwick às dèidh làimh gu bheil e riaraichte leis a' chiad sheusan aige mar mhanaidsear Chinn a' Ghiùthsaich is gur e barrachd soirbheachais a tha e ag iarraidh a-nise.

"Rinn Iain Gibson obair air leth mar mhanaidsear anns na bliadhnaichean mu dheireadh is an Grand Slam aige an-uiridh.

"Gabhaidh sinn gach seusan mar a thig iad agus bidh sinn ag amas air Grand Slam eile an ath-bhliadhna".

'S e briseadh-dùil mòr a bh' ann do Chamanachd an Òbain aig an robh làmh an uachdair aig amannan tron gheama is aig an robh sàr-chluicheadair an là ann an Daniel Sloss.

"Tha e goirt. Geama gu math teann a bh' ann gun mhòran chothroman is tadhal dìreach aig an deireadh", thuirt Sloss.

"Là doirbh dhuinn ach 's e sgioba òg a th' againn is bidh sinn ag amas air tilleadh air ais dhan chuairt dheireannaich an ath-bhliadhna", thuirt e.