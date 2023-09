Seòmar Dhrogaichean

Thug ùghdarrasan Ghlaschu cead mar a bha dùil dhan chiad ionad anns an Rìoghachd Aonaichte sam bi e ceadaichte drogaichean mì-laghail mar heroin agus cocaine a ghabhail fo chùram. Tha Riaghaltas na h-Alba an dòchas gun cuir an goireas smachd air àireamh àrd de bhàs le drogaichean an Alba. Ged a tha Riaghaltas Westminster teagmhach, cha chuir iad stad air an ionad.

Rosebank

Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil cead do raon-ola Rosebank a' cur teagamh ann an gealltanas Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu atharrachadh na gnàth-shìde. Thug riaghladair gnìomhachas a' ghas agus ola cead an-diugh dhan leasachadh an iar-thuath air Sealtainn, anns a bheil tomhas air 300m baraille ola.

Còraichean Euslainteach

Gabhaidh Pàrlamaid na h-Alba ri lagh ùr an-diugh fo an tèid coimiseanair a stèidheachadh airson chòraichean euslainteach. Tha luchd-iomairt air a bhith a' gearain nach eil an NHS a' toirt feairt gu math tric air gearainean mu inbhe agus ìre na seirbheis.

HS2

Thuirt còig mèaran roinneil Làbarach ann an Sasainn gur e cùis-nàire eadar-nàiseanta a bhiodh ann nan cuireadh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte stad air leasachadh rèile HS2 eadar Birmingham agus Manchester. Tha fathannan ann gum faodadh an Riaghaltas, leis cho mòr 's a tha cosgaisean air a bhith ag èirigh, cùl a chur ris an earainn sin den phròiseact.

Dòmhnall Trump

Thuirt Dòmhnall Trump gun dèan e ath-thagradh an aghaidh riaghladh cùirte gun do dh'innis e breugan mu luach a chuid stòrais. Thuirt am britheamh ann an New York gun do chuir Mgr Trump ri luach oighreachd ann am Mara Lago ann am Florida agus àiteachan-còmhnaidh ann an Tùr Trump ann am Manhattan mar dhòigh air iasadan agus àrachas nas fheàrr fhaighinn dha fhèin.

Loch Abar

Bidh coinneamh sa Ghearasdan a-nochd a dheasbad am bu chòir an ath phàirce nàiseanta an Alba a bhith ann an Loch Abar. Chuir Seòmraichean Malairt Loch Abair, agus Buidheann-obrach Pàirce Nàiseanta Loch Abair a' choinneamh air dòigh, agus cluinnidh iad am measg eile bho riochdaire bho Phàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh. Tha feadhainn den bheachd ge-tà, gum faodadh inbhe mar phàirce nàiseanta bacadh a chur air gnìomhachas agus leasachadh.