Càin £800,000 air Mowi

Chaidh càin còrr is £800,000 air a' chompanaidh Mowi às dèidh mar a bhàsaich neach-obrach aig tuathanas-èisg leotha air Ghàidhealtachd.

Bhàsaich Clive Hendry, 58, ann an tubaist aig tuathanas-èisg Àird an t-Sabhail faisg air Caol Loch Aillse sa Ghearran 2020.

Chaidh Mgr Hendry a phronnadh is a' feuchainn ri dhol eadar bàta-obrach is bàirdse.

Dh'aidich Mowi gun deach laghan slàinte is sàbhailteachd a bhriseadh.

Bha Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis air cluinntinn nach deach measaidhean-sàbhailteachd a dhèanamh, nach robh siostam-obrach ann is nach deach stiùireadh ceart a thoirt seachad.

Thuirt Mowi nach eil na modhan-obrach a bh' ann aig an àm gan cleachdadh tuilleadh.

Bha Mgr Hendry air a bhith ag obair aig Mowi fad 12 bhliadhna is chaidh innse gur e pàirt chudromach den sgioba a bh' ann.