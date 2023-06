Dùil nach tèid inbhe dreuchd na còmhdhail àrdachadh

Thuirt am Prìomh Mhinistear nach eil e an dùil dleastanas airson còmhdhail ann an Riaghaltas na h-Alba àrdachadh gu inbhe rùnaire caibineit.

Dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar gu foirmeil Diluain gur e sin a thachras nuair a thèid neach ùr a chur san dreuchd.

Tha an obair an-dràsta bàn is Caoimhin Stiùbhart air a dhreuchd fhàgail nas tràithe air a' mhìos air adhbharan slàinte.

Mar a tha cùisean an-dràsta, tha còmhdhail am measg nan dleastanasan aig Rùnaire a' Charboin Neodraich, Màiri NicAilein, le fo-dhreuchd aig ìre ministeir le uallach sònraichte air a son.

Thuirt cathraiche còmhdhail CnES, an Comh Ùisdean Robasdan, gum bu chòir dha dreuchd na còmhdhail "a bhith aig ìre a' chaibineit bho seo a-mach le làn-thaic an riaghaltais is maoineachadh aig ìre a tha freagarrach".