Faothachadh air fàire do ChalMac

Tha coltas gu bheil beagan faothachaidh air fàire do thrioblaidean ChalMac agus an MV Clansman a' dèanamh dheuchainnean mara an dèidh obair-càraidh, is cuideachd an MV Alfred a' dol tro dheuchainnean feuch càite air a' chosta an iar an gabh a cleachdadh.

Ghabh CalMac an catamaran Alfred, air iasad bho Phentland Ferries air chosgais £9m airson naoi mìosan gus am bi soitheach a bharrachd aca a chuireas iad an àite soithich sam bith a dh'fheumas a càradh.

Tha dìth bhàtaichean-aiseig air a bhith na thriobaid mhòir o chionn ùine, le seirbheisean ChalMac tric dheth 's soithichean gan cur dhan doc airson obair-càraidh.

Chan eil bàta sam bith air a bhith aig a' chompanaidh a chuireas iad an àite tè a bhriseas, agus na soithichean a th' aca a' fàs sean.

Tha soithichean catamaran nas saoire a thogail na na bàtaichean as àbhaist CalMac a bhith a' cleachdadh, agus tha cuid a' cumail a-mach gur e sin a bu chòir a bhith air a thogail dhaibh san àm ri teachd.

Tha i an-dràsta a' seòladh sìos an Costa an Iar, a' tadhal air sreath de phuirt feuch co-dhiù an gabh ceangal ris na cidhichean, airson dèanamh a-mach cò na slighean air am faod i obrachadh.

Tadhalaidh i air Ulapul, Loch nam Madadh, Port Ascaig agus Tràigh a' Chaisteil ann an Eilean Arainn.

Tha i comasach air 100 càr a ghiùlain.

Ma thèid gu math leis na deuchainnean, tha dùil gum bi i a' seòladh le luchd-siubhail air bòrd air slighean ChalMac tràth an ath-sheachdain.