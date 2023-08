Pìos den A82 gus dùnadh airson obair-càiridh a dhèanamh

Bidh casg-astar 30msu an sàs san sgìre seo air feadh an là fhad 's a tha an obair a' dol air sàilleibh na staid anns am bi an rathad.

Tha dùil gum bi an obair deiseil ro Dhihaoine an 6mh den Dàmhair.

Thuirt Iain Stiùbhart bho Bear Scotland gu bheil am pròiseact seo air an A82 fìor chudromach.

"Tha sinn airson taing a thoirt dhan choimhearsnachd agus do luchd-cleachdaidh an rathaid airson am foighidinn fhad 's a bhios an obair a' dol," thuirt e.