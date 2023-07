Cùis-lagha ga gairm mu chasaid muirt

Thèid fireannach fheuchainn sa chùirt fo chasaid muirt agus gun do dh'fheuch e ri triùir eile a mhurt ann an trì tachartasan timcheall an Eilein Sgitheanaich.

Tha Fionnlagh Dòmhnallach fo chasaid gun do loisg e air a bhràthair-chèile, John MacFhionghain, na dhachaigh ann am baile na Teangaidh ann an Slèite san Lùnastal an-uiridh, agus tha e cuideachd fo chasaid fa-leth gun do rinn e oidhirp air a bhean agus dithis eile a mhurt air an aon là.

Aig an èisteachd san Àrd-Chùirt ann an Glaschu Diardaoin chaidh innse gun tòisich a' chùis air an 14mh là den Chèitean an ath-bhliadhna, le èisteachd eile gu bhith ann san Dùbhlachd am bliadhna.

Tha an luchd-casaid a' cumail a-mach gun do mharbh Mgr Dòmhnallach Mgr MacFhionghain le bhith a' losgadh gunna-froise air grunn tursan, ga bhualadh sa bhodhaig.

Thathas a' fàgail air gun do nochd e gamhlas agus droch rùn dha roimhe.

Tha e cuideachd fo chasaid gun do dh'fheuch e ri a bhean a mharbhadh na dachaigh ann an Tarscabhaig.

An dèidh dha Mgr MacFhionghain a mhurt, thathas a' fàgail air Mgr Dòmhnallach gun do dh'fheuch e ri chiropractor, Iain Dòmhnall MacCoinnich, agus a bhean aige, Fay, a mhurt.

Thathas ag ràdh gun deach na h-ionnsaighean a thoirt air a' chupal, a tha le chèile 63 bliadhna de dh'aois, mu 30 mìle (48 cilemeatair) air falbh nan dachaigh anns an Dòrnaidh ann an Cinn t-Sàile.

Tha Mgr Dòmhnallach a' dol às àicheadh nan casaidean gu lèir.