Beachdan gan sireadh mu phàircean nàiseanta

Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gum bi co-dhiù aon àite air a thaghadh ro 2026.

Tha co-chomhairle phoblach air sealltainn gu bheil iarrtas ann 'son pàirce ùir ach gu bheil ceistean ann a thaobh dè a' bhuaidh a bheireadh seo air gnothachasan agus coimhearsnachdan ionadail.

Chan eil fhios aig an ìre seo ge-tà, càite am biodh pàirce eile.

Bho chionn deich bliadhna chaidh seachd làraichean ainmeachadh, na Hearadh nam measg, is àiteachan leithid Beinn Nibheis is Ros an Iar cuideachd.

Thèid fàilte a chur air sgìrean a tha 'son tairgse a chur a-steach.