Plana 'son tunailean eadar cuid de dh'eileanan Shealtainn

Tha planaichean gus cuid de dh'eileanan Shealtainn a cheangal ri cèile le tunailean aig ìre adhartach, a rèir an ùghdarrais ionadail.

Dheadh na tunailean an àite cuid de na bàtaichean-aiseig a tha a' fàs sean.

Tha eileanan Shealtainn air an ceangal le lìonra de 12 bàt-aiseig a tha a' seòladh gu naoi eileanan agus a tha air an cleachdadh le mu 750,000 neach-siubhail gach bliadhna.

Tha còrr is 30 bliadhna bho chaidh mòran de na soithichean seo a thogail - nas fhaide na an ùine ris a bhiodh dùil a bhiodh iad ann an seirbheis.

Tha a' chomhairle air a bhith a' coimhead ri tunailean air ceithir de na slighean: bho Thìr-mòr gu Yell, Yell gu Unst, Tìr-mòr gu Whalsay gus bho Thìr-mòr gu Bressay.

Tha còmhraidhean a' leantainn le Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu thaic airson nan tunailean gu na h-eileanan a tuath.

Cheangladh iadsan Tìr-mòr Shealtainn ri Port-fànais Saxa Vord ann an Unst.

Tha conaltradh le Riaghaltas na h-Alba a thaobh nan tunailean air an taobh sear.

A rèir ceannard Comhairle Shealtainn, Emma NicDhòmhnaill, chan eil adhbhar carson nach biodh tunailean aig eileanan na h-Alba dìreach mar a th' aca anns na h-Eileanan Fàrach.