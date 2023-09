Aiseag a' Chorrain: "coimhearsnachd a' dol à bith"

Tha tè aig a bheil bùth ealain ann an Loch Abar, a dhùineas aig deireadh na bliadhna, ag ràdh gun tèid coimhearsnachdan à bith ma leanas na trioblaidean le seirbheis aiseig a' Chorrain.

'S ann an ath-mhìos a-nis a tha dùil ris an MV Corran air ais, ach tha Joanne NicMhathain ag ràdh nach tèid aice air a' ghnìomhachas aice a chumail a' dol às dèidh cho dona 's a bha cùisean air a' mhìos a dh'fhalbh.

Chaidh an soitheach a thoirt a-mach à seirbheis san Damhair an-uiridh airson obair-càraidh àbhaistich, ach chaidh trioblaid a lorg le siostam nam proipeilearan, 's tha i fhathast ga càradh.

Chan eil ach seirbheis luchd-coise ga toirt seachad an-dràsta, 's an dàrna soitheach, an MV Maid of Glencoul, cuideachd briste.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad a' dèanamh na 's urrainn dhaibh an Corran fhaighinn air ais ann an seirbheis.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd an t-seachdain a chaidh nach till an MV Corran gu seirbheis gu meadhan na h-ath-mhìos - sin bliadhna bho chaidh a toirt a-mach à seirbheis.

Tha Joanne NicMhathain aig a bheil gnìomachas ealain ann an Àth Tharracail ag ràdh nach tèid aice air a' bhùth aice, Artisan, a chumail fosgailte seachad air deireadh na bliadhna leis mar tha suidheachadh an aiseig air droch bhuaidh a thoirt orra.

"B' e an Lùnastal a dh'fhalbh am fear a bu mhiosa a bh' agam bho dh'fhosgail mi," thuirt i.

"Bu chòir gur e an Lùnastal tè de na mìosan as fheàrr a chuidicheas gus ar cumail a' dol tron Gheamhradh gus an tog gnìomhachas air a-rithist sa Ghiblean.

"Chan eil an dàrna roghainn agam, oir chan eil e comasach dhomh na cosgaisean agam a phàigheadh.

"Seo gnothachas beag-theachd-a-steach, 's beag-chosgais, ach chan urrainn dhomhsa na cosgaisean a phàigheadh mura pàigh an gnothachas fhèin iad," thuirt i.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd, a tha a' ruith na seirbheis, gu bheil iad a' dèanamh a h-uile oidhirp gus an MV Corran fhaighinn air ais ann an seirbheis cho luath 's a ghabhas, agus gu bheil iad fhathast ag amas air meadhan na Damhair.

A dh'aindeoin a h-uile oidhirp sin ge-tà, tha dragh air a' Bh-Ua. NicMhathain gun dùin an còrr ghnothachasan san sgìre.

"Tha buile leantainneach aig a seo uile," thuirt i.

"Bha an gnothachas beag agamsa cuideachd a' cumail taic ri 30 gnothachas beag ealain is ciùird a bharrachd.

"Bha sin a' cumail beagan teachd-a-steach riuthasan a leigeadh leotha fuireach ann an coimhearsnachd iomallach, dhoirbh, dhaor mar seo.

"Tha a h-uile duine againn a sguireas na adhbhar eile nach eil e comasach tuilleadh fuireach an seo.

"Chan eil ach glè bheag de chosnaidhean san sgìre, 's feumaidh a' mhòr-chuid againn ar beò-shlàint fhaighinn à dhà no thrì obraichean airson cumail a' dol.

"A h-uile gnothachas nach eil comasach air cuideigin fhastadh, 's e adhbhar a bharrachd a tha sin nach gabh fuireach an seo," thuirt i.