Chaidh aonta a ruighinn airson ionad sreap deighe Chinn Loch Lìobhainn a ghabhail thairis.

Dhùin ionad an Ice Factor o chionn sia mìosan is easaonta ann mu mhàl nach deach a phàigheadh, ach tha Urras Coimhearsnachd Chinn Loch Lìobhainn leis a bheil an togalach a-niste air dearbhadh gun gabh a' chompanaidh Three Wise Monkeys Climbing, a tha stèidhichte sa Ghearasdan, an t-àite os làimh.

'S e an aon ionad sreap deighe a-staigh a th' ann an Alba agus tha e am measg an fheadhainn as motha anns an Roinn Eòrpa.

Tha e an dèidh bhith air a chleachdadh airson sreap mar chur-seachad agus airson farpaisean thar nam bliadhnaichean

Chan eil ceann-là ann fhathast airson an t-àite fhosgladh às ùr ge-tà ach tha Three Wise Monkeys Climbing an dòchas gun tachair sin anns na mìosan a tha romhainn.

Thuirt Stiùiriche Rianachd Three Wise Monkeys gur e goireas sònraichte a bh' ann: "Bhiodh e garbh tàmailteach nan deadh a chall, agus tha sinn a' coimhead air adhart ri fàilte a chur air coimhearsnachd an t-sreap.

Dh'fhosgail an Ice Factor ann an 2003 agus tha e am broinn seann leaghadair.

Rinn teine milleadh mòr air an ionad ann an 2015 agus thug e faisg air bliadhna fhaighinn ann an òrdugh a-rithist.