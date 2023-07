Belladrum a' tòiseachadh

Tha Fèis-chiùil Bhelladrum a' tòiseachadh Diardaoin agus tha dùil gum bi barrachd an làthair am-bliadhna na bha riamh roimhe.

Tha dùil gum bi 25,000 duine a' tadhal air an fhèis thairis air na trì làithean a tha romhainn.

Tha an fhèis, a thòisich ann an 2004, ga cumail air oighreachd Bhelladrum faisg air a' Mhanchainn agus tha i air sìor fhàs bho chaidh a cur air chois bho cionn 19 bliadhna.

Am measg na nochdas air an àrd-ùrlar am-bliadhna tha Sigrid, Bastille agus Travis.

Bidh Peat and Diesel, Elephant Sessions agus Skerryore rin cluinntinn cuideachd.

A rèir riochdaire an tachartais, Dougie Brown, chan eil staing nan cosgaisean bith-beò air cus buaidh a thoirt air na thathas air a reic de thiocaidean agus e den bheachd gur e cho taiceil 's a tha luchd-frithealaidh na fèise as coireach.

Tha làrach na fèise gu bhith rudeigin eadar-dhealaichte am-bliadhna, leis an dà àrd-ùrlar as motha air an gluasad gus a dhèanamh comasach dhaibh beagan a bharrachd thiocaidean a reic.