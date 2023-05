NàdarAlba a' cur an aghaidh leasachadh na Cùil

Nochd planaichean ùra bhon uairsin bho bhuidhinn air a bheil Communities for Coul.

Tha iadsan ag ràdh gu bheil iad airson raon-goilf a thogail aig an làraich a bhiodh am measg an fheadhainn as fheàrr san t-saoghal a thaobh buaidh air an àrainneachd.

Thuirt NàdarAlba gu bheil iad a' cur an aghaidh an leasachaidh ge-tà, is iad ag ràdh gun toireadh e buaidh mhòr air àrainneachd ghainmhich a tha cudromach gu ìre nàiseanta.

Dh'innis iad aig an dearbh àm gun gabhadh raon-goilf a thogail timcheall air an làraich le a bhith a' cur barrachd talamh àitich faisg air làimh gu feum.

Thuirt Communities for Coul gu bheil iad a' beachdachadh air freagairt NàdarAlba.