Pàipearan deuchainn sgoile air an sgrios an teine

Cha tèid na pàipearan deuchainn aig cuid de chloinn sgoile a chomharrachadh am-bliadhna agus e air tighinn am bàrr gun deach am milleadh ann an teine aig taigh-òsta ann an Steòrnabhagh air an t-seachdain a chaidh.

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air fios a leigeil gu na h-uimhir de sgoiltean nach gabh measadh a dhèanamh air cuid de na pàipearan.

Thàinig e am follais gun robh na pàipearan aig sgoilearan a bh' air deuchainn Nuadh-eòlais aig Ìre Nàiseannta 5 a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig gan stòradh ann an Taigh-Òsta a' Chounty ann an Steòrnabhagh, agus gun deach an sgrios nuair a chaidh pàirt den togalach na theine air an t-seachdain a chaidh.

Dhearbh an SQA gun deach am milleadh cho dona 's nach gabh an leughadh agus nach urrainn an cleachdadh airson comharran a thoirt seachad.