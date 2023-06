Tha Coimisean na Croitearachd air siostam ùr didseatach a chur air bhog a leigeas le croitearan tòrr thagraidhean a dhèanamh air-loidhne.

Thuirt an coimisean gu bheil an siostam a-nise beò às dèidh dhaibh deuchainnean a dhèanamh is gur e goireas sìmplidh is èifeachdach a th' ann.

Faodaidh croitearan a-nise tagraidhean a dhèanamh air-loidhne 'son croit a thoirt seachad do neach eile, talamh a thoirt a-mach à croitearachd, a leigeil air màl, no a roinn.

Thuirt an coimisean gu bheil goireas taice an cois an t-siostaim gus ceistean a fhreagairt is 'son dèanamh cinnteach nach tèid dad a tha riatanach fhàgail a-mach à tagradh.

Dh'innis an coimisean gu bheil iad a' cur ris an t-siostam fad na h-ùine is gum bi e comasach tagraidhean 'son rudan eile a dhèanamh air-loidhne an ceann beagan mhìosan.

Thuirt iad cuideachd gum faod daoine a tha 'son tagradh pàipeir a dhèanamh leantainn le sin agus a luchdadh suas gu cruth didseatach air a' cheann thall.

Gheibhear an siostam an seo, taobh a-muigh.