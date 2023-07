Tha mòran a bharrachd thaighean sòisealta a dhìth anns na Hearadh a rèir sgrùdaidh a rinneadh am measg luchd-gnothaich na sgìre.

Sgrìobh a' bhuidheann Adhartas na Hearadh gu gnìomhachasan air feadh an eilein agus fhuair iad freagairtean bho 60% dhiubh.

Fhuair am measadh gum bi feum air 200 luchd-obrach a bharrachd sna Hearadh air an ath chòig bliadhna ma tha gach gnìomhachas a ghabh phàirt san rannsachadh gus fàs mar a tha iad an dùil.

Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil am fiosrachadh seo a' cur ri an iomairt airson taigheadas sòisealta a bharrachd sa sgìre.