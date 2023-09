Faochadh Feòir a' Chèitein ro dhaor do Chomhairle na Gàidhealtachd

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun cosgadh e cha mhòr £350,000 dhaibh pàirt a ghabhail ann an iomairt ghlèidhteachais "Faochadh Feòir a' Chèitein" (No Mow May).

'S e iomairt bhliadhnail a th' ann a th' air a bhrosnachadh leis a' bhuidhinn charthannais Plantlife, fo am bi gàirnealairean agus feadhainn eile a tha an urra ri feurach, a' leigeil leis an fheur fàs tron Chèitean air fad.

Leigidh seo le lusan is luibhean an lùib an fheòir fàs agus tighinn fo bhlàth, 's tha sin a' toirt buannachd gach cuid dhaibh fhèin agus do na biastagan a tha a' cur feum orra.

Tha am feur fada cuideachd a' toirt àrainn do chreutairean eile, agus tha mar a tha am feur a' drùdhadh suas chàrboin fhad 's a tha e a' fàs a' cur an aghaidh truaillidh cuideachd.

Thuirt a' Chomhairle ge-tà, gun tigeadh cosgais £348,240 orra, a rèir an tomhais fhèin, nan gabhadh iad pàirt ann.

Thuirt oifigich gum feumadh iad fhathast tuarastail luchd-obrach, agus cosgaisean eile a phàigheadh ged nach biodh am feur ga ghearradh.

Thuirt iad cuideachd gum feumadh iad uidheamachd shònraichte fhastadh airson feur fada a ghearradh deireadh a' Chèitein.

Bhiodh cosgaisean a bharrachd cuideachd an lùib a bhith a' faighinn cuidhteas an fheòir sin.

Dh'iarr comhairlichean air na h-oifigich coimhead feuch am biodh e practaigeach dhan Chomhairle pàirt a ghabhail san iomairt.