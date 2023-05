"Adhartas" ann a bhith a' togail thaighean le màl grunnd na mara

Tha tuathanaich bhradan ag ràdh gur e adhartas a th' ann, gu bheil Riaghaltas na h-Alba a’ beachdachadh air airgead a tha an gnìomhachas a' pàigheadh ann am màl airson grunnd na mara a chosg air taigheadas ann an àitichean iomallach airson luchd-obrach a' ghnìomhachais.

Tha an gnìomhachas fhèin air na reic iad de bhradan ri dùthchannan Àisianach a dhùblachadh anns a' chiad chairteil den bhliadhna.

Tha buidheann riochdachaidh a' ghnìomhachais, Salmon Scotland, air a bhith a' moladh bho chionn ghreis, gum bu chòir £10m a bhios iad a' pàigheadh do dh'Oighreachd a' Chrùin an Alba airson grunnd na mara bho am-bliadhna, a chosg air taigheadas ann an sgìrean iomallach.

Thuirt iad le barrachd dhaoine a-nise a' fàgail an cuid obrach, no ag obair bhon tigh, gu bheil fiù 's nas lugha de thaighean ann an sgìrean iomallach do luchd-obrach an tuathanachais èisg.