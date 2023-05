'S e a bu mhotha a fhuair moladh an aoigheachd agus bàidh an luchd-obrach, cho math agus a bha an t-seirbheis, glainnead an àite gun luaidh air cho snog 's tha an togalach fhèin agus an talamh mu chuairt.

Thuirt Seonag NicAoidh, cathraiche Chomunn Eachdraidh Nis: "Tha sinn air ar dòigh glan an duais seo fhaighinn mar aithne air an obair ionmholta a rinn an luchd-obrach agus na saor-thoilich. Taing mhòr dhan a h-uile duine agaibh."

Chuir Manaidsear Leasachaidh VisitScotland dha na h-Eileanan an Iar, Victoria Harvey, meal an naidheachd air a' Chomunn Eachdraidh.

"Tha làraichean mar Chomunn Eachdraidh Nis a' cur gu mòr ri cliù nan Eilean Siar mar àite tarraingeach do luchd-turais le bhith a' cruthachadh ghoireasan aig an ìre as àirde."