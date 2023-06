Air a' Ghàidhealtachd tha còrr is 2,700 stòr uisge phrìobhaideach a bhios a cumail uisge ri mu 40,000 neach.

'S ann ann an sgìrean dùthchail a tha iad seo far nach fhaigh daoine ceangal ri uisge a' phrìomh-lìonraidh.

Tha oifigearan bho sgìoba Slàinte na h-Àrainneachd a toirt còmhairle do dhaoine a bhith a' cleachdadh an t-uisge a th'aca gu ciallach agus a bhith a' cumail sùil air an stòr uisge aca.

Thuirt Àrd-oifigear bho sgioba Slàinte na h-Àrainneachd aig Comhairle na Gàidhealtachd, Patricia Sheldon: "Tha sinn air grunn aithrisean fhaighinn anns na laithean a chaidh seachad mu stòran ùisge a tioramachadh no gu bheil iad aig ìre fìor ìosal,"