Dithis gan sireadh mu ghràin-cinnidh sa Ghearasdan

Tha na Poilis anns a' Ghearasdan a' sireadh fiosrachaidh an dèidh eucoir gràin sa bhaile Dihaoine.

Mu 4:00f Dihaoine a chaidh, bha fireannach, 45, air a bhith a' bruidhinn ri buidhinn de mu 20 neach òg air Àrd-Shràid a' Ghearasdain, faisg air Banca Rìoghail na h-Alba.

Lean dithis den òigridh an uairsin an duine a-steach a bhùth, far an do chleachd iad cainnt gràin-cinnidh ris.

Thuirt na Poilis gu bheil iad a' sireadh an dithis a bha seo - an dithis aca eadar 15 is 17 bliadhna de dh'aois.

Tha a' chiad fhear aca 5'7" de dh'àirde, 's e meadhanach tapaidh le falt goirid bàn. Bha seacaid shoilleir ghorm is dubh NorthFace uime.

Tha an dàrna duine mun aon aois ris, 's e mu 5'5", 's bha seacaid dhubh uime.

Thuirt na Poilis nach fhulaingear idir a leithid seo de dhol-a-mach, 's gu bheil an rannsachadh aca a' leantainn.

Dh'iarr iad air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh, bruidhinn riutha air 101, a' toirt seachad na h-àireimh-cùise 2993 den 4mh là den Lùnastal.

No faodar fios gun urra a chur air Crimestoppers air 0800 555 111.