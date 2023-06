Cha bu chòir do dh' aon sgìre fulang gach turas a bhios trioblaidean ann le bàtaichean-aiseig.

Sin beachd Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan.

Ann am beachd a' Chomh. Robasdan, bu chòir an t-uallach a sgaoileadh air feadh an lìonra.

“Tha fios againn nach eil aisegean gu leòr ann ach bhiodh e na b’ fheàrr nan sgaoileadh tu am pian ann an dòigh air choireigin an àite a bhith a’ cur a’ phian air an aon shlìghe fad an t-siubhail," thuirt e.