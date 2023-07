Aonghas MacNìll a' call cuip an SNP 'son seachdain

Tha Mgr MacNìll am measg nam ball as fhaide aig an SNP ann an Westminster 's e air a thaghadh an toiseach ann an 2005.

Tha e air ceannas a' phàrtaidh a chàineadh gu poblach sna bliadhnaichean mu dheireadh - gu h-àràid co-cheangailte ris an ro-innleachd air neo-eisimeileachd na h-Alba.

Tha an naidheachd a' tighinn an dèidh do Mhairi Black innse nach biodh i a' seasamh san ath thaghadh phàrlamaid.

Thuirt i gur e àite-obrach puinnseanta a bh' ann an Westminster.

'S i an t-siathamh ball nàiseanta a tha air innse nach bi iad gan cur fhèin air adhart airson a bhith nan tagraichean.

Tha Iain Blackford, a bha na cheannard aig an SNP ann an Westminster, Peadar Grannd, Angela Crawley, Dùghlas Chapman agus Stiùbhart Hosie cuideachd a' fàgail.