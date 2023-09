Fhuair oifigich poilis ann an Leòdhas a bha a-muigh a' coimhead airson fireannach a bha a dhìth à Steòrnabhagh lorg air corp Diardaoin ann an sgìre Nis ann an ceann a tuath an eilein.

Cha deach an duine aithneachadh gu foirmeil, ach chaidh fios a chur air teaghlach Mark Elston.

Thuirt na poilis nach eil càil amharasach mun chùis, agus gun tèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.