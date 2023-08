Tha dàil air dà phròiseact mòr san Eilean Sgitheanach - leasachadh chidhe Ùige agus rathad mòr ùr air ceann a tuath Phort Rìgh.

Chaidh innse do comataidh sgìreil an Eilein Dimàirt gum bi dàil co-dhiù trì mìosan ann a bhith a’ cur crìoch air an obair aig cidhe Ùige agus suas ri bliadhna a bharrachd ann mus bi seach-rathad ùr timcheall cheann a tuath Phort Rìgh.

Tha an dàil aig cidhe Ùige seach gum feum cùmhnant airson oifis no ionad an aiseig, far an tèid dèiligeadh ri luchd-siubhail, a bhith air a chur a-mach gu tairgse às ùr.

Cha d'fhuair Comhairle na Gaidhealtachd tagradh sam bith airson na h-obrach a bha taobh a-staigh a' bhuidseit aca. Thuirt an fheadhainn a chur a-steach air a shon gun cosgadh e barrachd.

B’ fheudar do dh’oifigearan na comhairle coimhead ris a-rithist agus chaidh an obair a-mach gu tairgse uair eile.

Tha dùil gum bi an t-ionad ùr air a thogail san t-Samhain an ath-bhliadhna - trì mìosan an dèidh a' chòrr den obair air a’ chidhe a bhith deiseil.